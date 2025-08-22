Circuit équestre autour de Cormaranche Ain à cheval Plateau d’Hauteville Ain
Circuit équestre autour de Cormaranche Ain à cheval Plateau d’Hauteville Ain vendredi 1 mai 2026.
Circuit équestre autour de Cormaranche Ain à cheval
Circuit équestre autour de Cormaranche Ain à cheval Cormaranche-en-Bugey 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Boucle équestre l’Ain à Cheval autour de Cormaranche-en-Bugey en passant par le belvédère de Seremont et le plan d’eau des Lésines.
http://www.01acheval.fr/
English : Horseback riding around Cormaranche Ain à cheval
L’Ain à Cheval equestrian circuit around Cormaranche-en-Bugey, passing by the Seremont lookout and the Lésines lake.
Deutsch : Reittour rund um Cormaranche Ain à cheval
Reitrunde l’Ain à Cheval rund um Cormaranche-en-Bugey über den Aussichtspunkt von Seremont und den Wasserplan von Lésines.
Italiano :
Il circuito equestre Ain à Cheval intorno a Cormaranche-en-Bugey, con il belvedere di Seremont e il lago di Lésines.
Español :
Recorrido a caballo por el Ain à Cheval alrededor de Cormaranche-en-Bugey, pasando por el mirador de Seremont y el lago de Lésines.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-06-29 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme