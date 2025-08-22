Circuit équestre autour de Cormaranche Ain à cheval Plateau d’Hauteville Ain

Circuit équestre autour de Cormaranche Ain à cheval

Circuit équestre autour de Cormaranche Ain à cheval Cormaranche-en-Bugey 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle équestre l’Ain à Cheval autour de Cormaranche-en-Bugey en passant par le belvédère de Seremont et le plan d’eau des Lésines.

English : Horseback riding around Cormaranche Ain à cheval

L’Ain à Cheval equestrian circuit around Cormaranche-en-Bugey, passing by the Seremont lookout and the Lésines lake.

Deutsch : Reittour rund um Cormaranche Ain à cheval

Reitrunde l’Ain à Cheval rund um Cormaranche-en-Bugey über den Aussichtspunkt von Seremont und den Wasserplan von Lésines.

Italiano :

Il circuito equestre Ain à Cheval intorno a Cormaranche-en-Bugey, con il belvedere di Seremont e il lago di Lésines.

Español :

Recorrido a caballo por el Ain à Cheval alrededor de Cormaranche-en-Bugey, pasando por el mirador de Seremont y el lago de Lésines.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-06-29