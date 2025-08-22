Circuit historique du Sergent Alvin York Chatel-Chéhéry Ardennes

Circuit historique du Sergent Alvin York

Circuit historique du Sergent Alvin York 08250 Chatel-Chéhéry Ardennes Grand Est

Pédestre 3km 1h30. Marchez en famille sur les traces du Sergent York en empruntant ce sentier historique forestier, pour voir et ressentir l’histoire de ce héros de la Grande Guerre. Alvin York est l’un des Américains les plus célèbres de la Grande Guerre (328e RI-82e DI US). Sur les hauteurs de Chatel-Chéhéry, à la tête d’une dizaine de soldats, il détruisit plus de dix batteries de mitrailleuses allemandes qui défendaient la ligne de chemin de fer Hindenburg , servant à ravitailler les troupes allemandes. Repoussant une attaque à la baïonnette, il fit 132 prisonniers qu’il ramena au village. Ses exploits sauvèrent son bataillon de la défaite, le 8 octobre 1918.Visites guidées de mai à octobre, sur réservation.Informations sur le parcours niveau facile au départ de la rue Laloy-Chenet ATTENTION soyez vigilants en période de chasse, renseignez-vous avant de partir

English :

Pedestrian 3km 1h30. Walk with your family in the footsteps of Sergeant York on this historic forest trail, to see and feel the story of this Great War hero. Alvin York is one of the most famous Americans of the Great War (328th RI-82nd DI US). On the heights of Chatel-Chéhéry, at the head of a dozen soldiers, he destroyed more than ten German machine-gun batteries defending the Hindenburg railroad line, used to supply the German troops. Repelling a bayonet attack, he took 132 prisoners and returned them to the village. His exploits saved his battalion from defeat on October 8, 1918.guided tours from May to October, on reservation.information about the route: easy level starting from the street Laloy-Chenet CAUTION: be careful during the hunting season, inquire before leaving

Deutsch :

Zu Fuß 3 km 1,5 Stunden. Wandern Sie mit Ihrer Familie auf diesem historischen Waldpfad auf den Spuren von Sergeant York, um die Geschichte dieses Helden des Ersten Weltkriegs zu sehen und zu fühlen. Alvin York ist einer der berühmtesten Amerikaner des Ersten Weltkriegs (328. RI-82. US-DI). Auf den Anhöhen von Chatel-Chéhéry zerstörte er an der Spitze eines Dutzends Soldaten mehr als zehn deutsche Maschinengewehrbatterien, die die Eisenbahnlinie Hindenburg verteidigten, die der Versorgung der deutschen Truppen diente. Bei der Abwehr eines Bajonettangriffs machte er 132 Gefangene, die er ins Dorf zurückbrachte. Seine Heldentaten retteten sein Bataillon am 8. Oktober 1918 vor der Niederlage.Führungen von Mai bis Oktober, nach vorheriger Anmeldung.Informationen zur Route: leichtes Niveau ab Rue Laloy-Chenet ACHTUNG: Seien Sie während der Jagdzeit wachsam, informieren Sie sich vor Ihrer Abreise

Italiano :

A piedi 3 km 1h30. Camminate con la vostra famiglia sulle orme del Sergente York in questo storico sentiero forestale, per vedere e sentire la storia di questo eroe della Grande Guerra. Alvin York è uno dei più famosi americani della Grande Guerra (328° RI-82° DI US). Sulle alture di Chatel-Chéhéry, alla testa di una dozzina di soldati, distrusse più di dieci batterie di mitragliatrici tedesche a difesa della linea ferroviaria Hindenburg , utilizzata per rifornire le truppe tedesche. Respingendo un attacco alla baionetta, fece 132 prigionieri e li riportò al villaggio. Le sue imprese salvarono il suo battaglione dalla sconfitta dell’8 ottobre 1918.Visite guidate da maggio a ottobre, su prenotazione.Informazioni sul percorso: livello facile partenza da rue Laloy-Chenet ATTENZIONE: fare attenzione durante la stagione della caccia, chiedere prima di andare

Español :

A pie 3km 1h30. Camina con tu familia tras las huellas del Sargento York en este histórico sendero forestal, para ver y sentir la historia de este héroe de la Gran Guerra. Alvin York es uno de los estadounidenses más famosos de la Gran Guerra (328º RI-82º DI US). En las alturas de Chatel-Chéhéry, al frente de una docena de soldados, destruyó más de diez baterías de ametralladoras alemanas que defendían la línea ferroviaria Hindenburg , utilizada para abastecer a las tropas alemanas. Al repeler un ataque con bayonetas, tomó 132 prisioneros y los devolvió al pueblo. Sus hazañas salvaron a su batallón de la derrota del 8 de octubre de 1918.Visitas guiadas de mayo a octubre, con reserva previa.Información sobre el recorrido: nivel fácil a partir de la calle Laloy-Chenet ATENCIÓN: tenga cuidado durante la temporada de caza, pregunte antes de ir

