Circuit Jurassic Vélo Tours n°43 Une promenade entre Hauteville et le plan d’eau de Champdor Plateau d’Hauteville Ain

Circuit Jurassic Vélo Tours n°43 Une promenade entre Hauteville et le plan d’eau de Champdor
L’Albarine et la pierre sur un plateau !
Circuit familial à la découverte des villages avec pause pique-nique, baignade ou pêche au plan d’eau de Champdor.
English :
The Albarine and stone on a plateau!
A family tour of the villages with picnic breaks, swimming or fishing at the Champdor lake.
Deutsch :
Die Albarine und der Stein auf einem Plateau!
Familienfreundlicher Rundgang zur Entdeckung der Dörfer mit Picknickpause, Schwimmen oder Angeln am Plan d’eau de Champdor.
Italiano :
Le Albarine e la pietra su un altopiano!
Un percorso per famiglie attraverso i villaggi, con pause picnic, bagni o pesca al lago di Champdor.
Español :
¡El Albarín y la piedra en una meseta!
Un recorrido familiar por los pueblos, con pausas para picnic, baño o pesca en el lago Champdor.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme