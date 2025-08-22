Circuit Jurassic Vélo Tours n°44 Entre Cascade de Charabotte et Marais de Vaux Plateau d’Hauteville Ain

Circuit Jurassic Vélo Tours n°44 Entre Cascade de Charabotte et Marais de Vaux

Les incontournables du plateau d’Hauteville !

Un itinéraire pour les baroudeurs riche de nature, de grands espaces remarquables où l’eau joue un rôle essentiel dans les paysages et les loisirs.

English :

The must-sees of the Hauteville plateau!

An itinerary for backpackers, rich in nature and remarkable wide-open spaces, where water plays an essential role in landscapes and leisure activities.

Deutsch :

Die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten des Plateau d’Hauteville!

Eine Route für Wanderer, die reich an Natur und großen, bemerkenswerten Räumen ist, in denen das Wasser eine wesentliche Rolle in der Landschaft und bei der Freizeitgestaltung spielt.

Italiano :

I luoghi imperdibili dell’altopiano di Hauteville!

Un itinerario per viaggiatori zaino in spalla, ricco di natura e di notevoli spazi aperti, dove l’acqua gioca un ruolo essenziale nel paesaggio e nelle attività di svago.

Español :

¡Los imprescindibles de la meseta de Hauteville!

Un itinerario para mochileros, rico en naturaleza y notables espacios abiertos donde el agua desempeña un papel esencial en el paisaje y las actividades de ocio.

