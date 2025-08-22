Circuit n°1 Il était une fois… Pont-Salomon, capitale de la faulx

Circuit n°1 Il était une fois… Pont-Salomon, capitale de la faulx Rue de la Semène (sous le viaduc) 43330 Pont-Salomon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit vous mènera au coeur de Pont-Salomon et à la découverte des différents lieux de production de la faulx ayant permis à la commune d’en devenir la capitale.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 6 87 87 61 92

English :

This tour will take you to the heart of Pont-Salomon, where you’ll discover the various faulx production sites that have made the town its capital.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie ins Herz von Pont-Salomon und zu den verschiedenen Orten der Faulx-Produktion, die es der Gemeinde ermöglicht haben, zur Hauptstadt des Faulx zu werden.

Italiano :

Questo tour vi porterà nel cuore di Pont-Salomon, dove scoprirete i diversi siti di produzione del faulx che hanno permesso al villaggio di diventare la sua capitale.

Español :

Esta excursión le llevará al corazón de Pont-Salomon, donde descubrirá los diferentes lugares de producción de faulx que han contribuido a convertir el pueblo en su capital.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-07 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme