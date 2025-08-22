Circuit n°4 De la Roche Hulobiet à la Sicile Givet Ardennes
Circuit n°4 De la Roche Hulobiet à la Sicile Rue des Anciens Combattants 08600 Givet Ardennes Grand Est
Durée : Distance : 6000.0 Tarif :
Point de départ Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (Rive droite). Ce circuit longe la Houille, affluent de la Meuse, sur la droite. Face aux anciens remparts de Givet sur la droite, il traverse la RD, pour rejoindre à gauche la piste de randonnée du Moulin Boreux, indiquée par un panneau et suit la vallée de la Houille. On voit à gauche une curiosité géologique, la Roche Hulobiet, avec ses pans rocheux inclinés, et sur la droite, les fortifications du camp retranché du Mont d’Haurs. On franchit la Houille sur une passerelle et on continue tout droit sur le chemin. Après avoir traversé la RD de Givet à Fromelennes, il continue sur le chemin de Normandie. A la ferme, ancienne abbaye de Félix Pré, il suit à gauche la route jusqu’à la RD949 de Givet à Beauraing. Après avoir franchi cette route, il monte pendant 150 sur le chemin qui mène à la frontière belge. Au carrefour devant le panneau directionnel (poteau 2), il continue à gauche sur le chemin de Mon Plaisir. Après l’ancienne ferme sur la droite, au début de la rue, deux maisons accolées portent à leur fronton le symbole de la Sicile la Trinacria , preuve de l’origine sicilienne des propriétaires. Il traverse les nouveaux quartiers de Givet jusqu’au point de départ. Distance 5,900 km Durée 2h45 Dénivelé 57 m Difficulté Facile
English :
Starting point: Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (Right bank). This circuit follows the Houille, a tributary of the Meuse, on the right. Opposite the ancient ramparts of Givet on the right, it crosses the RD to join the Moulin Boreux hiking trail on the left, indicated by a sign, and follows the Houille valley. On the left is a geological curiosity, the Roche Hulobiet, with its sloping rock faces, and on the right, the fortifications of the Mont d’Haurs entrenched camp. Cross the Houille on a footbridge and continue straight ahead on the path. After crossing the RD from Givet to Fromelennes, it continues on the Chemin de Normandie. At the farm, the former abbey of Félix Pré, it follows the road on the left to the RD949 from Givet to Beauraing. After crossing this road, it climbs for 150 km on the path leading to the Belgian border. At the crossroads in front of the signpost (post 2), turn left onto the Chemin de Mon Plaisir. After the old farmhouse on the right, at the start of the road, two houses stand side by side, their pediments bearing the Sicilian symbol Trinacria , proof of the owners’ Sicilian origins. The route continues through Givet’s new districts to the starting point. Distance: 5.900 km Time: 2h45 Ascent: 57 m Difficulty: Easy
Deutsch :
Startpunkt: Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (Rechtes Ufer). Dieser Rundweg führt rechts an der Houille, einem Nebenfluss der Maas, entlang. Angesichts der alten Stadtmauern von Givet auf der rechten Seite überquert er die RD, um links auf den Wanderweg der Moulin Boreux zu stoßen, der durch ein Schild gekennzeichnet ist, und folgt dem Tal der Houille. Links sieht man eine geologische Kuriosität, den Roche Hulobiet, mit seinen schrägen Felswänden, und rechts die Befestigungsanlagen des verschanzten Lagers Mont d’Haurs. Man überquert den Fluss Houille auf einem Steg und geht geradeaus auf dem Weg weiter. Nachdem er die RD von Givet nach Fromelennes überquert hat, geht er auf dem Weg der Normandie weiter. Am Bauernhof, der ehemaligen Abtei von Félix Pré, folgt er links der Straße bis zur RD949 von Givet nach Beauraing. Nachdem er diese Straße überquert hat, steigt er 150 lang auf dem Weg zur belgischen Grenze an. An der Kreuzung vor dem Richtungsschild (Pfosten 2) geht er links auf dem Weg nach Mon Plaisir weiter. Nach dem alten Bauernhof auf der rechten Seite, am Anfang der Straße, tragen zwei aneinandergebaute Häuser an ihrem Giebel das Symbol Siziliens: la Trinacria , ein Beweis für die sizilianische Herkunft der Eigentümer. Der Weg führt durch die neuen Viertel von Givet bis zum Ausgangspunkt. Entfernung: 5,900 km Dauer: 2 Std. 45 Min. Höhenunterschied: 57 m Schwierigkeitsgrad: Leicht
Italiano :
Punto di partenza: Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (riva destra). Questo percorso costeggia l’Houille, affluente della Mosa, sulla destra. Affrontando gli antichi bastioni di Givet sulla destra, attraversa la RD per unirsi al sentiero del Moulin Boreux sulla sinistra, indicato da un cartello, e segue la valle dell’Houille. A sinistra si trova una curiosità geologica, la Roche Hulobiet, con le sue pareti rocciose inclinate, e a destra le fortificazioni del campo trincerato del Mont d’Haurs. Attraversare l’Houille su una passerella e proseguire dritti lungo il sentiero. Dopo aver attraversato la RD da Givet a Fromelennes, si prosegue sullo Chemin de Normandie. All’altezza della fattoria, l’ex abbazia di Félix Pré, si segue la strada a sinistra fino a raggiungere la RD949 da Givet a Beauraing. Dopo aver attraversato questa strada, si sale per 150 metri sul sentiero che porta al confine belga. All’incrocio davanti al cartello (postazione 2), si gira a sinistra sul Chemin de Mon Plaisir. Dopo la vecchia casa colonica sulla destra, all’inizio della strada, due case adiacenti portano sul frontone il simbolo della Sicilia: la Trinacria , a testimonianza dell’origine siciliana dei proprietari. Il percorso si snoda attraverso i nuovi quartieri di Givet per tornare al punto di partenza. Distanza: 5,900 km Tempo: 2h45 Salita: 57 m Difficoltà: Facile
Español :
Punto de partida: Cosec Charles de Gaulle (Rue des Anciens Combattants). Givet Notre-Dame (orilla derecha). Este itinerario bordea el Houille, afluente del Mosa, por la derecha. Frente a las antiguas murallas de Givet, a la derecha, atraviesa el RD para unirse al sendero del Moulin Boreux, a la izquierda, indicado por una señal, y sigue el valle del Houille. A la izquierda, una curiosidad geológica, la Roche Hulobiet, con sus paredes inclinadas, y a la derecha, las fortificaciones del campamento atrincherado del Mont d’Haurs. Cruzar el Houille por una pasarela y seguir recto por el sendero. Tras cruzar el RD de Givet a Fromelennes, continúa por el Chemin de Normandie. A la altura de la granja, la antigua abadía de Félix Pré, sigue la carretera a la izquierda hasta llegar a la RD949 de Givet a Beauraing. Tras cruzar esta carretera, sube durante 150 metros por el camino que lleva a la frontera belga. En el cruce frente al poste indicador (poste 2), gira a la izquierda por el Chemin de Mon Plaisir. Después de la antigua granja a la derecha, al principio del camino, dos casas contiguas llevan en su frontón el símbolo de Sicilia: la Trinacria , prueba del origen siciliano de los propietarios. La ruta conduce a través de los nuevos barrios de Givet de vuelta al punto de partida. Distancia: 5,900 km Tiempo: 2h45 Ascenso: 57 m Dificultad: Fácil
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-04 par Ardennes Tourisme