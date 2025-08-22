Circuit N°6 L’ange de Surrel VALPARURE Retournac Haute-Loire

Circuit N°6 L’ange de Surrel VALPARURE

Circuit N°6 L’ange de Surrel VALPARURE Lavoir de Charrées 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ des bords de Loire, cette boucle vous mènera à la découverte du patrimoine de plusieurs hameaux de Retournac. Châteaux, lavoirs, fontaine ferrugineuse, croix et église se laissent découvrir au fil de vos pas.

English :

Starting from the banks of the Loire, this loop will lead you to the discovery of the heritage of several hamlets of Retournac. Castles, wash houses, iron fountain, crosses and church can be discovered as you walk along.

Deutsch :

Ausgehend von den Ufern der Loire führt Sie dieser Rundweg zur Entdeckung des Kulturerbes mehrerer Weiler von Retournac. Schlösser, Waschhäuser, eisenhaltige Brunnen, Kreuze und die Kirche lassen sich bei Ihren Schritten entdecken.

Italiano :

Partendo dalle rive della Loira, questo itinerario vi porterà a scoprire il patrimonio di diversi borghi di Retournac. Castelli, lavatoi, fontane di ferro, croci e una chiesa possono essere scoperti durante la passeggiata.

Español :

Partiendo de las orillas del Loira, este bucle le llevará a descubrir el patrimonio de varias aldeas de Retournac. A lo largo del recorrido se pueden descubrir castillos, lavaderos, fuentes de hierro, cruces e iglesias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-02 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme