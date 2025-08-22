Circuit n°7 les bergers de la madeleine VALPARURE Retournac Haute-Loire

Circuit n°7 les bergers de la madeleine VALPARURE

Circuit n°7 les bergers de la madeleine VALPARURE le Pédible 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du parking du Pénible, prenez de la hauteur en accédant au panorama du Mont de la madeleine. Vous croiserez en chemin de nombreux abris de berger ainsi que des structures emblématiques de l’époque: fours à pain, chapelle…

English :

Starting from the Pénible parking lot, climb up to the panoramic Mont de la Madeleine. Along the way, you’ll come across numerous shepherds’ shelters and emblematic structures of the period: bread ovens, chapel…

Deutsch :

Vom Parkplatz Pénible aus können Sie das Panorama des Mont de la madeleine genießen. Sie werden auf dem Weg zahlreiche Hirtenunterkünfte und symbolträchtige Strukturen der damaligen Zeit finden: Brotöfen, Kapelle…

Italiano :

Partendo dal parcheggio del Pénible, ammirate il panorama del Mont de la Madeleine. Lungo il percorso, si incontrano diversi rifugi per pastori e strutture emblematiche dell’epoca: forni per il pane, una cappella, ecc.

Español :

Partiendo del aparcamiento del Pénible, disfrute de las vistas desde el Monte de la Madeleine. Por el camino, encontrará numerosos refugios de pastores y estructuras emblemáticas de la época: hornos de pan, una capilla, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-02 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme