Circuit Séraphine Senlis Oise

Circuit Séraphine A pieds Très facile

Circuit Séraphine Place du Parvis Notre-Dame 60300 Senlis Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 1000.0 Tarif :

Séraphine, de femme de ménage à femme peintre, partez sur ses pas qui ont martelés les pavés de Senlis!

Vous découvrirez ses habitudes, les rues qu’elle empruntait, ainsi que les lieux de tournage du film aux 7 Césars de Martin Provost avec Yolande Moreau.

English : Circuit Séraphine

Séraphine, from cleaning lady to painter, follow in her footsteps as she pounded the cobblestones of Senlis!

You’ll discover her habits, the streets she walked, and the locations where Martin Provost’s 7 Césars film, starring Yolande Moreau, was shot.

Deutsch : Circuit Séraphine

Séraphine, von der Putzfrau zur Malerin, wandelt auf ihren Spuren, die über die Pflastersteine von Senlis führen

Entdecken Sie ihre Gewohnheiten, die Straßen, die sie benutzte, sowie die Drehorte des Films 7 Césars von Martin Provost mit Yolande Moreau.

Italiano :

Séraphine, da donna delle pulizie a pittrice, seguite le sue orme mentre calpesta il selciato di Senlis!

Scoprirete le sue abitudini, le strade che percorreva e i luoghi in cui è stato girato il film 7 César di Martin Provost, con Yolande Moreau.

Español : Circuit Séraphine

Séraphine, de limpiadora a pintora, ¡siga sus pasos por los adoquines de Senlis!

Descubrirá sus costumbres, las calles que recorría y los lugares donde se rodó la película de Martin Provost 7 Césars, protagonizada por Yolande Moreau.

