Circuit van A la découverte du Cézallier Issoire Puy-de-Dôme

Circuit van A la découverte du Cézallier 63500 Issoire Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du Plan d’eau du Mas, embarquez pour un circuit van de 123km à la découverte du Cézallier !

Ce parcours vous permettra de découvrir certaines pépites du Pays d’Issoire.

English :

From the Plan d’eau du Mas, embark on a 123km van tour to discover the Cézallier!

This tour will allow you to discover some of the best spots of the Issoire area.

Deutsch :

Starten Sie vom Plan d’eau du Mas aus zu einer 123 km langen Van-Tour, um das Cézallier zu entdecken!

Auf dieser Strecke können Sie einige Nuggets des Pays d’Issoire entdecken.

Italiano :

Partendo dal Plan d’eau du Mas, partite per un tour in furgone di 123 km alla scoperta del Cézallier!

Questo itinerario vi permetterà di scoprire alcune delle gemme del Pays d’Issoire.

Español :

Partiendo del Plan d’eau du Mas, embárquese en un recorrido de 123 km en furgoneta para descubrir el Cézallier

Esta ruta le permitirá descubrir algunas de las pepitas del Pays d’Issoire.

