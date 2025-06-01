Circuit vélo de Cosne-Cours-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Circuit vélo de Cosne-Cours-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre vendredi 1 août 2025.

Circuit vélo de Cosne-Cours-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit vélo de Cosne-Cours-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 42000.0

Au départ de Cosne-Cours-sur-Loire, longez les bords de Loire en passant par les Bois de Villechaud et par Tracy-sur-Loire avant de rejoindre Pouilly-sur-Loire. Pour le retour découvrez le coeur du vignoble en passant par Saint-Andelain, la ferme de Montoing et la ferme du Port Aubry. Envie de faire une pause le long du parcours, La Tour du Pouilly Fumé vous accueille à Pouilly sur Loire ou bien laissez vous porter par votre balade dans un domaine viticole.

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

From Cosne-Cours-sur-Loire, follow the banks of the Loire through the Bois de Villechaud and Tracy-sur-Loire before reaching Pouilly-sur-Loire. On the way back, discover the heart of the vineyard through Saint-Andelain, the Montoing farm and the Port Aubry farm. If you want to take a break along the way, La Tour du Pouilly Fumé welcomes you in Pouilly-sur-Loire or let yourself be carried away by your stroll in a vineyard.

Von Cosne-Cours-sur-Loire aus fahren Sie am Ufer der Loire entlang durch die Bois de Villechaud und über Tracy-sur-Loire nach Pouilly-sur-Loire. Auf dem Rückweg entdecken Sie das Herz der Weinberge und fahren über Saint-Andelain, den Bauernhof von Montoing und den Bauernhof von Port Aubry. Haben Sie Lust auf eine Pause entlang der Strecke? La Tour du Pouilly Fumé empfängt Sie in Pouilly sur Loire oder lassen Sie sich auf Ihrem Spaziergang durch ein Weingut treiben.

Da Cosne-Cours-sur-Loire, seguite le rive della Loira attraverso il Bois de Villechaud e Tracy-sur-Loire prima di raggiungere Pouilly-sur-Loire. Al ritorno, scoprite il cuore del vigneto passando per Saint-Andelain, la fattoria Montoing e la fattoria Port Aubry. Se volete fare una pausa lungo il percorso, La Tour du Pouilly Fumé vi accoglie a Pouilly-sur-Loire o lasciatevi trasportare dalla vostra passeggiata in una tenuta vinicola.

Desde Cosne-Cours-sur-Loire, siga las orillas del Loira a través del Bois de Villechaud y Tracy-sur-Loire antes de llegar a Pouilly-sur-Loire. A la vuelta, descubra el corazón del viñedo pasando por Saint-Andelain, la granja de Montoing y la granja de Port Aubry. Si desea hacer un alto en el camino, La Tour du Pouilly Fumé le da la bienvenida en Pouilly-sur-Loire o déjese llevar por su paseo por una finca vinícola.

