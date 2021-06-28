Circuit vélo De Oyonnax au Lac Genin Oyonnax Ain

La ville d’Oyonnax et l’association « Vél’Oyo Ecomobilité » ont aménagé, par un système de bornage kilométrique, l’ascension au lac Genin depuis le Parc Jeantet en centre-ville.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

The town of Oyonnax and the association « Vél’Oyo Ecomobilité » have developed a system of kilometre markers for the ascent to Lake Genin from the Jeantet Park in the town centre.

Deutsch :

Die Stadt Oyonnax und der Verein « Vél’Oyo Ecomobilité » haben den Aufstieg zum Lac Genin vom Parc Jeantet im Stadtzentrum aus durch ein kilometrisches Grenzsteinsystem eingerichtet.

Italiano :

La città di Oyonnax e l’associazione « Vél’Oyo Ecomobilité » hanno predisposto un sistema di segnaletica chilometrica per la salita al lago Genin dal Parc Jeantet, nel centro della città.

Español :

La ciudad de Oyonnax y la asociación « Vél’Oyo Ecomobilité » han establecido un sistema de hitos kilométricos para la subida al lago Genin desde el parque Jeantet, en el centro de la ciudad.

