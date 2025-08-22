Circuit vélo les plaines du Donziais à partir de Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Circuit vélo les plaines du Donziais à partir de Cosne-Cours-sur-Loire En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit vélo les plaines du Donziais à partir de Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 44000.0 Tarif :

Au départ de Cosne-Cours-sur-Loire prenez la direction de Saint-Père, puis la direction de Villaines et le Hameau de la Grande Brosse. Faites une étape à Donzy et Donzy-le-Pré pour découvrir l’Abbaye Notre Dame du Pré et la Chapelle Saint-Martin et terminez votre parcours en passant devant le très beau château de Suilly-la-Tour. Psstttt l’Office de Tourisme à Cosne-Cours-sur-Loire loue des vélos à assistance électrique si vous n’êtes pas équipé. Le document du parcours est à télécharger ici

Difficulté moyenne

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

From Cosne-Cours-sur-Loire take the direction of Saint-Père, then the direction of Villaines and the Hameau de la Grande Brosse. Stop in Donzy and Donzy-le-Pré to discover the Abbey Notre Dame du Pré and the Chapel Saint-Martin and finish your journey by passing in front of the very beautiful castle of Suilly-la-Tour. Psstttt the Tourist Office in Cosne-Cours-sur-Loire rents electric bikes if you are not equipped. The document of the route is to download here

Deutsch :

Von Cosne-Cours-sur-Loire aus fahren Sie in Richtung Saint-Père, dann in Richtung Villaines und zum Hameau de la Grande Brosse. Machen Sie einen Zwischenstopp in Donzy und Donzy-le-Pré, um die Abtei Notre Dame du Pré und die Kapelle Saint-Martin zu entdecken, und beenden Sie Ihre Tour, indem Sie an dem wunderschönen Schloss von Suilly-la-Tour vorbeifahren. Psstttt das Office de Tourisme in Cosne-Cours-sur-Loire verleiht Fahrräder mit elektrischer Unterstützung, falls Sie nicht über die nötige Ausrüstung verfügen. Das Dokument zur Strecke können Sie hier herunterladen

Italiano :

Da Cosne-Cours-sur-Loire, dirigetevi verso Saint-Père, poi verso Villaines e l’Hameau de la Grande Brosse. Fermatevi a Donzy e Donzy-le-Pré per scoprire l’Abbaye Notre Dame du Pré e la Chapelle Saint-Martin, e terminate il viaggio passando davanti al bellissimo castello di Suilly-la-Tour. L’Ufficio del Turismo di Cosne-Cours-sur-Loire noleggia biciclette a pedalata assistita se non siete attrezzati. Il documento del percorso può essere scaricato qui

Español :

Desde Cosne-Cours-sur-Loire, diríjase hacia Saint-Père, después hacia Villaines y el Hameau de la Grande Brosse. Deténgase en Donzy y Donzy-le-Pré para descubrir la Abbaye Notre Dame du Pré y la Chapelle Saint-Martin y termine su viaje pasando por delante del hermoso castillo de Suilly-la-Tour. Psstttt la Oficina de Turismo de Cosne-Cours-sur-Loire alquila bicicletas con asistencia eléctrica si no va equipado. El documento del recorrido puede descargarse aquí

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data