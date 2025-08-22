CIRCUIT VTT N°5 LA VALLÉE DU MERDEREAU (BASE FFV LES PERLES) Averton Mayenne
CIRCUIT VTT N°5 LA VALLÉE DU MERDEREAU (BASE FFV LES PERLES) Averton Mayenne vendredi 1 mai 2026.
CIRCUIT VTT N°5 LA VALLÉE DU MERDEREAU (BASE FFV LES PERLES)
CIRCUIT VTT N°5 LA VALLÉE DU MERDEREAU (BASE FFV LES PERLES) 53700 Averton Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 22000.0 Tarif :
La Vallée du Merdereau, parcours VTT au départ de la base FFV Les Perles à Averton
+33 2 43 30 11 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Vallée du Merdereau, mountain bike trail starting from the FFV Les Perles base in Averton
Deutsch :
La Vallée du Merdereau, Mountainbike-Strecke ab der FFV-Basis Les Perles in Averton
Italiano :
La Vallée du Merdereau, percorso per mountain bike che parte dalla base FFV Les Perles ad Averton
Español :
La Vallée du Merdereau, ruta en bicicleta de montaña que parte de la base FFV Les Perles en Averton
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire