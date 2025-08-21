Circuits raquettes à Plateau d’Hauteville Plateau d’Hauteville Ain
Profitez des 20 km de circuits balisés 5 circuits au départ du site nordique de la Praille et 1 circuit au départ du site alpin de Terre Ronde.
https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57
English :
Take advantage of the 20 km of signposted circuits: 5 circuits from the La Praille Nordic site and 1 circuit from the Terre Ronde alpine site.
Deutsch :
Nutzen Sie die 20 km markierten Rundwege: 5 Rundwege starten vom nordischen Standort La Praille und 1 Rundweg vom alpinen Standort Terre Ronde aus.
Italiano :
Approfittate dei 20 km di circuiti segnalati: 5 circuiti dal sito nordico di La Praille e 1 circuito dal sito alpino di Terre Ronde.
Español :
Aproveche los 20 km de circuitos señalizados: 5 circuitos desde el sitio nórdico de La Praille y 1 circuito desde el sitio alpino de Terre Ronde.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme