Cyclotourisme En passant par la vallée de la Bar Sedan Ardennes

Cyclotourisme En passant par la vallée de la Bar Gare 08200 Sedan Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 50000.0 Tarif :

Facile jusqu’à Raucourt. Une côte (environ 3 km) jusqu’à Maisoncelle, puis une descente jusqu’à Chémery. Dans la vallée jusqu’à Vendresse.Dans les bois jusqu’à Sapogne, en montée assez facile. Retour par la vallée de la Meuse, Pont à Bar, Donchery et avenue de la Marne.(attention, les derniers kilomètres s’effectuent sur une route un peu plus fréquentée).Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/100000 (série verte) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge.Merci au Turenne Cyclo Club et au Comité Départemental de Cyclotourisme pour ce circuit.Plus d’idées de circuit en visitant le site http://www.turennecycloclub.fr

http://www.turennecycloclub.fr/

English :

Easy as far as Raucourt. A hill (about 3 km) to Maisoncelle, then a descent to Chémery. In the valley up to Vendresse, in the woods up to Sapogne, a fairly easy climb. Return via the Meuse valley, Pont à Bar, Donchery and Avenue de la Marne (the last few kilometres are on a slightly more busy road). The route of this circuit is given as an indication. To make this tour it is preferable to have the IGN 1/100000 (green series) map n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge.thank you to the Turenne Cyclo Club and to the Departmental Committee of Cyclotourism for this circuit.more ideas of circuit by visiting the site: http://www.turennecycloclub.fr

Deutsch :

Leicht bis Raucourt. Eine Steigung (ca. 3 km) bis Maisoncelle, dann bergab bis Chémery. Im Tal bis Vendresse.In den Wäldern bis Sapogne, ziemlich leichter Anstieg. Zurück durch das Maastal, Pont à Bar, Donchery und Avenue de la Marne.(Achtung, die letzten Kilometer verlaufen auf einer etwas stärker befahrenen Straße).Die Streckenführung dieser Wanderung dient nur zur Orientierung. Für diese Wanderung sollten Sie die Karte IGN 1/100000 (grüne Serie) Nr. 5 Charleville-Mézières-Maubeuge verwenden.Dank des Turenne Cyclo Club und des Comité Départemental de Cyclotourisme ist diese Tour möglich.Weitere Ideen für Touren finden Sie auf der Website: http://www.turennecycloclub.fr

Italiano :

Facile per Raucourt. Una collina (circa 3 km) fino a Maisoncelle, poi in discesa fino a Chémery. Nella valle fino a Vendresse, nel bosco fino a Sapogne, salita abbastanza facile. Ritorno attraverso la valle della Mosa, Pont à Bar, Donchery e Avenue de la Marne (si noti che gli ultimi chilometri sono su una strada leggermente più trafficata). Il percorso di questo tour è dato solo a titolo indicativo ed è preferibile avere la carta IGN 1/100000 (serie verde) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge.Grazie al Turenne Cyclo Club e al Comité Départemental de Cyclotourisme per questo tour.Altre idee di tour visitando il sito web: http://www.turennecycloclub.fr

Español :

Fácil para Raucourt. Una colina (unos 3 km) hasta Maisoncelle, luego cuesta abajo hasta Chémery. En el valle hasta Vendresse, en el bosque hasta Sapogne, subida bastante fácil. Regreso por el valle del Mosa, Pont à Bar, Donchery y Avenue de la Marne (tenga en cuenta que los últimos kilómetros son por una carretera algo más transitada). El itinerario de este recorrido se da a título indicativo y es preferible disponer del mapa IGN 1/100000 (serie verde) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge.Gracias al Cyclo Club de Turenne y al Comité Départemental de Cyclotourisme por este recorrido.Más ideas de recorridos visitando la página web http://www.turennecycloclub.fr

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme