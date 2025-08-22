Cyclotourisme Vers Buzancy Sedan Ardennes

Cyclotourisme Vers Buzancy

Commentaire Sortie de Sedan par la gare, Wadelincourt, et Remilly.Direction Raucourt et le carrefour de La Bagnolle ( tout droit vers Sommauthe).A la sortie de Sommauthe, à gauche vers Vaux en Dieulet.Découvrez la campagne profonde du côté de Belval, Nouart, Barricourt, Tailly.Direction vers le département de la Meuse Beauclair, La Neuville.A gauche vers Beaumont.Retour par Mouzon, Remilly.Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/100000 (série verte) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge et n°10 Reims-Verdun.Merci au Turenne Cyclo Club et au Comité Départemental de Cyclotourisme pour ce circuit.Plus d’idées de circuit en visitant le site http://www.turennecycloclub.fr

Comment Exit Sedan by the station, Wadelincourt, and Remilly.direction Raucourt and the crossroads of La Bagnolle (straight ahead towards Sommauthe).at the exit of Sommauthe, on the left towards Vaux en Dieulet.discover the deep countryside near Belval, Nouart, Barricourt, Tailly.direction towards the department of Meuse Beauclair, La Neuville.on the left towards Beaumont.return by Mouzon, Remilly.the layout of this circuit is given as an indication. To make this tour it is preferable to have the IGN 1/100000 map (green series) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge and n°10 Reims-Verdun.Thank you to the Turenne Cyclo Club and the Departmental Committee of Cyclotourism for this circuit.More ideas of circuit by visiting the site: http://www.turennecycloclub.fr

Kommentar Verlassen Sie Sedan über den Bahnhof, Wadelincourt und Remilly.Richtung Raucourt und die Kreuzung von La Bagnolle (geradeaus nach Sommauthe).Am Ausgang von Sommauthe links nach Vaux en Dieulet.Entdecken Sie die tiefe Landschaft auf der Seite von Belval, Nouart, Barricourt, Tailly.Richtung des Departements Meuse: Beauclair, La Neuville.Links nach Beaumont.Zurück über Mouzon, Remilly.Die Streckenführung dieser Tour dient nur zur Orientierung. Für diese Tour sollten Sie die IGN-Karte 1/100000 (grüne Serie) Nr. 5 Charleville-Mézières-Maubeuge und Nr. 10 Reims-Verdun zur Hand haben.Vielen Dank an den Turenne Cyclo Club und das Comité Départemental de Cyclotourisme für diese Tour.Weitere Ideen für Touren finden Sie auf der Website: http://www.turennecycloclub.fr

Commento Lasciare Sedan dalla stazione, Wadelincourt, e Remilly.Direzione Raucourt e l’incrocio di La Bagnolle (dritto verso Sommauthe).All’uscita di Sommauthe, girare a sinistra verso Vaux en Dieulet.Scoprire la campagna profonda del lato di Belval, Nouart, Barricourt, Tailly.Direzione verso il dipartimento della Mosa Beauclair, La Neuville.Girare a sinistra verso Beaumont.Rientro via Mouzon, Remilly.Il percorso di questo circuito è dato come indicazione. Il percorso di questo tour è dato a titolo indicativo. Per fare questo tour è preferibile avere la carta IGN 1/100000 (serie verde) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge e n°10 Reims-Verdun.Grazie al Turenne Cyclo Club e al Comité Départemental de Cyclotourisme per questo tour.Altre idee di tour visitando il sito: http://www.turennecycloclub.fr

Comentario Salir de Sedan por la estación, Wadelincourt, y Remilly.Dirección Raucourt y el cruce de La Bagnolle (recto hacia Sommauthe).A la salida de Sommauthe, girar a la izquierda hacia Vaux en Dieulet.Descubrir la profunda campiña del lado de Belval, Nouart, Barricourt, Tailly.Dirección hacia el departamento de Mosa Beauclair, La Neuville.Girar a la izquierda hacia Beaumont.Volver por Mouzon, Remilly.El recorrido de este circuito se da a título indicativo. El recorrido de este tour se da a título indicativo. Para realizar este tour es preferible tener el mapa IGN 1/100000 (serie verde) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge y n°10 Reims-Verdun.Gracias al Cyclo Club de Turenne y al Comité Départemental de Cyclotourisme por este tour.Más ideas de tours visitando el sitio web http://www.turennecycloclub.fr

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme