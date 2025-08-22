De l’eau et des arbres La Charité-sur-Loire Nièvre

De l’eau et des arbres A pieds Facile

De l’eau et des arbres Rue du champ Barraté 58400 La Charité-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Ce circuit va au plus près de La Loire, que l’on quitte de temps en temps pour la retrouver quelques mètres plus loin. Le milieu naturel de la forêt alluviale et ses différents d’arbres caractéristiques de découvrent au fil d’un cheminement dans la Réserve Naturelle du Val de Loire.

Facile

+33 3 86 70 15 06

English :

This tour takes you as close as possible to the Loire, leaving it behind from time to time only to find it again a few metres further on. The natural environment of the alluvial forest, with its many different types of trees, can be discovered as you make your way through the Loire Valley Nature Reserve.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie so nah wie möglich an die Loire heran, die Sie ab und zu verlassen, um sie einige Meter weiter wieder zu treffen. Die natürliche Umgebung des Auenwaldes und seine verschiedenen charakteristischen Bäume können Sie auf dem Weg durch das Naturschutzgebiet des Loiretals entdecken.

Italiano :

Questo percorso vi porta il più vicino possibile alla Loira, lasciandola di tanto in tanto per poi ritrovarla pochi metri più avanti. L’ambiente naturale della foresta alluvionale e i suoi diversi alberi caratteristici possono essere scoperti durante il percorso attraverso la Riserva Naturale della Val de Loire.

Español :

Este sendero le llevará lo más cerca posible del Loira, dejándolo atrás de vez en cuando para volver a encontrarlo unos metros más adelante. A través de la Reserva Natural del Valle del Loira, descubrirá el entorno natural del bosque aluvial y sus diferentes árboles característicos.

