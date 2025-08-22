De silhouettes en silhouettes Balade du patrimoine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

De silhouettes en silhouettes Balade du patrimoine

Place Chausy 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Ce circuit à travers les ruelles pittoresques de Saint-Paul-Trois-Châteaux vous permettra de flâner tout en découvrant murs d’enceinte, fontaines, lavoirs et monuments classés ainsi qu’une partie de la Promenade des Jardins également appelée Coulée Verte.

English : De silhouettes en silhouettes Balade du patrimoine

This tour of Saint-Paul-Trois-Châteaux’s picturesque lanes allows you to stroll along and discover the town’s walls, fountains, wash-houses and listed monuments, as well as part of the Promenade des Jardins, also known as the Coulée Verte.

Deutsch : De silhouettes en silhouettes Balade du patrimoine

Auf diesem Rundgang durch die malerischen Gassen von Saint-Paul-Trois-Châteaux können Sie flanieren und dabei Stadtmauern, Brunnen, Waschhäuser und denkmalgeschützte Gebäude sowie einen Teil der Promenade des Jardins, die auch Coulée Verte genannt wird, entdecken.

Italiano :

Questo tour attraverso le pittoresche strade di Saint-Paul-Trois-Châteaux vi permetterà di passeggiare alla scoperta delle mura della città, delle fontane, dei lavatoi e dei monumenti tutelati, nonché di una parte della Promenade des Jardins, detta anche Coulée Verte.

Español : De silhouettes en silhouettes Balade du patrimoine

Este recorrido por las pintorescas calles de Saint-Paul-Trois-Châteaux le permitirá pasear mientras descubre las murallas de la ciudad, las fuentes, los lavaderos y los monumentos catalogados, así como parte del Paseo de los Jardines, también llamado Coulée Verte.

