Des Bords de Vienne au Pinail Circuit n°59 Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Des Bords de Vienne au Pinail Circuit n°59 Vouneuil-sur-Vienne Vienne vendredi 1 août 2025.
Des Bords de Vienne au Pinail Circuit n°59 A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Des Bords de Vienne au Pinail Circuit n°59 Place de la libération 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
+33 5 49 21 05 47
English : Des Bords de Vienne au Pinail Circuit n°59
Deutsch : Des Bords de Vienne au Pinail Circuit n°59
Italiano :
Español : Des Bords de Vienne au Pinail Circuit n°59
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine