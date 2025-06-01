Entre Loir et Braye… en attelage, la nature retrouvée Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Entre Loir et Braye… en attelage, la nature retrouvée Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher vendredi 1 août 2025.

Entre Loir et Braye… en attelage, la nature retrouvée A cheval

Entre Loir et Braye… en attelage, la nature retrouvée Savigny-sur-Braye 41360 Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 55000.0 Tarif :

Laissez-vous séduire par ce charmant circuit sillonnant au travers des vallées de la Braye et du Loir. Prenez le temps de découvrir la nature et le patrimoine historique niché au cœur de jolis villages ! Profitez du grand air et du calme de la campagne dans les paysages diversifiés de ces vallées.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

Let yourself be seduced by this charming circuit through the Braye and Loir valleys. Take your time to discover the natural and historical heritage nestled in the heart of pretty villages! Enjoy the fresh air and calm of the countryside in the diverse landscapes of these valleys.

Deutsch :

Lassen Sie sich von dieser reizvollen Strecke durch die Täler der Braye und der Loir verführen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Natur und das historische Erbe inmitten der hübschen Dörfer zu entdecken! Genießen Sie die frische Luft und die Ruhe auf dem Land in den abwechslungsreichen Landschaften diese

Italiano :

Lasciatevi sedurre da questo affascinante itinerario attraverso le valli della Braye e del Loir. Prendetevi il tempo per scoprire il patrimonio naturale e storico che si nasconde nel cuore di graziosi villaggi! Godetevi l’aria fresca e la pace della campagna nei diversi paesaggi di queste valli.

Español :

Déjese seducir por esta encantadora ruta a través de los valles del Braye y del Loir. Tómese su tiempo para descubrir el patrimonio natural e histórico enclavado en el corazón de bonitos pueblos Disfrute del aire puro y de la paz del campo en los diversos paisajes de estos valles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-27 par SIT Centre-Val de Loire