Estafette et Compagnie Rosières Haute-Loire

Estafette et Compagnie
Estafette et Compagnie 7 La Prada 43800 Rosières Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Embarquez à bord de nos anciens véhicules et vivez une expérience inédite!
Location de véhicules anciens (Estafette Renault et mobylettes) sous plusieurs formules pour valoriser le patrimoine de la Haute-Loire.
https://estafetteetcompagnie.com/ +33 7 45 03 46 17
English :
Come aboard our vintage vehicles for a unique experience!
Rental of vintage vehicles (Estafette Renault and mopeds) in a variety of packages to showcase the heritage of the Haute-Loire region.
Deutsch :
Kommen Sie an Bord unserer alten Fahrzeuge und erleben Sie etwas ganz Neues!
Vermietung von Oldtimern (Renault Estafette und Mopeds) in verschiedenen Varianten, um das Kulturerbe der Haute-Loire aufzuwerten.
Italiano :
Salite a bordo dei nostri veicoli d’epoca per un’esperienza unica!
Noleggiate i veicoli d’epoca (Estafette Renault e ciclomotori) in una serie di pacchetti per far conoscere il patrimonio della Haute-Loire.
Español :
Suba a bordo de nuestros vehículos de época para vivir una experiencia única
Alquile vehículos de época (Estafette Renault y ciclomotores) en diversas fórmulas para descubrir el patrimonio del Alto Loira.
