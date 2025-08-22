Estafette et Compagnie Rosières Haute-Loire

Estafette et Compagnie

Estafette et Compagnie 7 La Prada 43800 Rosières Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Embarquez à bord de nos anciens véhicules et vivez une expérience inédite!

Location de véhicules anciens (Estafette Renault et mobylettes) sous plusieurs formules pour valoriser le patrimoine de la Haute-Loire.

https://estafetteetcompagnie.com/ +33 7 45 03 46 17

English :

Come aboard our vintage vehicles for a unique experience!

Rental of vintage vehicles (Estafette Renault and mopeds) in a variety of packages to showcase the heritage of the Haute-Loire region.

Deutsch :

Kommen Sie an Bord unserer alten Fahrzeuge und erleben Sie etwas ganz Neues!

Vermietung von Oldtimern (Renault Estafette und Mopeds) in verschiedenen Varianten, um das Kulturerbe der Haute-Loire aufzuwerten.

Italiano :

Salite a bordo dei nostri veicoli d’epoca per un’esperienza unica!

Noleggiate i veicoli d’epoca (Estafette Renault e ciclomotori) in una serie di pacchetti per far conoscere il patrimonio della Haute-Loire.

Español :

Suba a bordo de nuestros vehículos de época para vivir una experiencia única

Alquile vehículos de época (Estafette Renault y ciclomotores) en diversas fórmulas para descubrir el patrimonio del Alto Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-13 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme