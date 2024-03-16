Fais comme l’oiseau Bas-en-Basset Haute-Loire

Fais comme l’oiseau Bas-en-Basset Haute-Loire vendredi 1 août 2025.

Fais comme l’oiseau

Fais comme l’oiseau 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une journée ornithologique sur deux sites exceptionnels. Observation et écoute de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi qu’un spectacle de rapaces qui suscitera l’émerveillement de toute la famille.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 03 14

English :

An ornithological day on two exceptional sites. Observation and listening of many species of birds as well as a show of birds of prey that will amaze the whole family.

Deutsch :

Ein ornithologischer Tag an zwei außergewöhnlichen Orten. Beobachten und hören Sie zahlreiche Vogelarten sowie eine Greifvogelschau, die die ganze Familie in Staunen versetzen wird.

Italiano :

Una giornata ornitologica in due siti eccezionali. Osservate e ascoltate numerose specie di uccelli e uno spettacolo di rapaci che stupirà tutta la famiglia.

Español :

Una jornada ornitológica en dos lugares excepcionales. Observe y escuche numerosas especies de aves, así como un espectáculo de aves rapaces que sorprenderá a toda la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-16 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme