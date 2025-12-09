Fort de Bregille Besançon Doubs

Fort de Bregille A pieds Difficile

Fort de Bregille Bregille, Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez le Mont et le Fort de Bregille, sur un itinéraire évoluant essentiellement en sous-bois alliant environnement naturel et urbain.

English :

Discover Mont de Bregille and Fort de Bregille, on an itinerary that combines natural and urban environments.

Deutsch :

Entdecken Sie den Berg und das Fort de Bregille auf einer Route, die sich hauptsächlich im Unterholz bewegt und die natürliche und städtische Umgebung miteinander verbindet.

Italiano :

Scoprite il Mont de Bregille e il Fort de Bregille, su un percorso che si snoda prevalentemente nel sottobosco, combinando ambienti naturali e urbani.

Español :

Descubra el Monte de Bregille y el Fuerte de Bregille, en una ruta que discurre principalmente entre maleza, combinando entornos naturales y urbanos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data