Fort de Bregille Besançon Doubs
Fort de Bregille Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Fort de Bregille A pieds Difficile
Fort de Bregille Bregille, Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6940.0
Découvrez le Mont et le Fort de Bregille, sur un itinéraire évoluant essentiellement en sous-bois alliant environnement naturel et urbain.
Difficile
English :
Discover Mont de Bregille and Fort de Bregille, on an itinerary that combines natural and urban environments.
Deutsch :
Entdecken Sie den Berg und das Fort de Bregille auf einer Route, die sich hauptsächlich im Unterholz bewegt und die natürliche und städtische Umgebung miteinander verbindet.
Italiano :
Scoprite il Mont de Bregille e il Fort de Bregille, su un percorso che si snoda prevalentemente nel sottobosco, combinando ambienti naturali e urbani.
Español :
Descubra el Monte de Bregille y el Fuerte de Bregille, en una ruta que discurre principalmente entre maleza, combinando entornos naturales y urbanos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data