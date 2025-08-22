Gavaudun, le chemin des moulins (Lo camin dels molins) Gavaudun Lot-et-Garonne
Dans la première partie, ce circuit reprend le tracé du circuit thématique, via Laurenque et celui du GR®636 jusqu’à Saint-Avit. Il redescend ensuite la Lède sur laquelle ont été implantés les six moulins visibles sur ce parcours.
The first part of this walk follows the thematic track, via Laurenque and that of the Grand Randonnee ®636 towards Saint-Avit. It then follows the river Lède and you will see the six mills that have been built along the water.
Im ersten Teil folgt der Rundweg dem Verlauf des thematischen Rundwegs über Laurenque und dem des GR®636 bis Saint-Avit. Anschließend führt er flussabwärts an der Lède entlang, an der die sechs auf dieser Strecke sichtbaren Mühlen errichtet wurden.
Nella prima parte, questo circuito segue il percorso del circuito tematico, via Laurenque e quello del GR®636 fino a Saint-Avit. Si scende poi lungo la Lède, sulla quale sono stati costruiti i sei mulini visibili su questo percorso.
En la primera parte, este circuito sigue el recorrido del circuito temático, vía Laurenque y el del GR®636 hasta Saint-Avit. A continuación, desciende el Lède, sobre el que se construyeron los seis molinos visibles en esta ruta.
