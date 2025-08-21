GR 14 Sedan Ardennes
GR 14 Sedan Ardennes vendredi 1 mai 2026.
GR 14
GR 14 08200 Sedan Ardennes Grand Est
Le GR 14, d’Argonne en Ardenne, vous fera découvrir la forêt profonde Arduenn Sylva .Aux alentours de Sedan, le GR emprunte l’ancienne voie du Bouillonnais, petit chemin de fer qui reliait Sedan à Bouillon (Belgique). Ce tronçon vous propose un itinéraire ponctué de paysages variés. Pour un voyage de Paris à La Roche en Ardenne (Belgique) ou une aventure de quelques jours (possibilité de boucles), le GR vous offrira un parcours qui ne manquera pas de vous laisser de fabuleux souvenirs. Appareil photo recommandé!
http://ardennes.ffrandonnee.fr/
English :
The GR 14, from Argonne in the Ardennes, will make you discover the deep forest Arduenn Sylva In the surroundings of Sedan, the GR takes the old Bouillonnais way, a small railway which connected Sedan to Bouillon (Belgium). This section offers you an itinerary punctuated with varied landscapes. For a trip from Paris to La Roche en Ardenne (Belgium) or an adventure of a few days (possibility of loops), the GR will offer you a route that will not fail to leave you with fabulous memories. Camera recommended!
Deutsch :
Der GR 14 führt von der Argonne in die Ardennen und lässt Sie den tiefen Wald Arduenn Sylva entdecken. In der Umgebung von Sedan folgt der GR der alten voie du Bouillonnais , einer kleinen Eisenbahnlinie, die Sedan mit Bouillon (Belgien) verband. Dieser Abschnitt bietet Ihnen eine Route mit abwechslungsreichen Landschaften. Ob Sie nun von Paris nach La Roche in den Ardennen (Belgien) reisen oder ein mehrtägiges Abenteuer erleben möchten, der GR bietet Ihnen eine Strecke, an die Sie sich gerne zurückerinnern werden. Fotoapparat empfohlen!
Italiano :
Il GR 14, dall’Argonne alle Ardenne, vi condurrà attraverso la profonda foresta Arduenn Sylva . Intorno a Sedan, il GR segue l’antico percorso del Bouillonnais, una piccola ferrovia che collegava Sedan a Bouillon (Belgio). Questo tratto offre un percorso punteggiato da paesaggi variegati. Per un viaggio da Parigi a La Roche nelle Ardenne (Belgio) o per un’avventura di qualche giorno (con possibilità di anelli), il GR vi offrirà un percorso che vi lascerà ricordi favolosi. Macchina fotografica consigliata!
Español :
El GR 14, de Argonne a las Ardenas, le llevará a través del profundo bosque Arduenn Sylva . Alrededor de Sedán, el GR sigue la antigua ruta del Bouillonnais, un pequeño ferrocarril que unía Sedán con Bouillon (Bélgica). Este tramo ofrece una ruta salpicada de paisajes variados. Para un viaje de París a La Roche en las Ardenas (Bélgica) o una aventura de unos días (posibilidad de bucles), el GR le ofrecerá una ruta que le dejará fabulosos recuerdos. Cámara recomendada
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme