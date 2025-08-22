GR2013 Boucle de l’Etang de Berre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

GR2013 Boucle de l’Etang de Berre

GR2013 Boucle de l’Etang de Berre D9F 13100 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 152000.0 Tarif :

Boucle autour de l’Etang de Berre. Correspondant à la boucle A de l’itinéraire de Grande Randonnée GR2013.

152km pour 20 jours d’itinérance, accès par de nombreuses gares.

English :

Loop around the Etang de Berre. Corresponding to loop A of the Grande Randonnée GR2013 itinerary.

152km for 20 days of roaming, access via numerous stations.

Deutsch :

Schleife um den Etang de Berre. Entspricht der Schleife A des Fernwanderwegs GR2013.

152 km für 20 Tage Wanderung, Zugang über zahlreiche Bahnhöfe.

Italiano :

Anello intorno all’Etang de Berre. Corrisponde all’anello A del percorso di lunga percorrenza GR2013.

152 km per 20 giorni di cammino, accesso attraverso numerose stazioni.

Español :

Bucle alrededor del Etang de Berre. Corresponde al bucle A del itinerario de gran recorrido GR2013.

152 km para 20 días de marcha, acceso a través de numerosas estaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-16 par Provence Tourisme