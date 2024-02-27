GR2013 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

GR2013 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

GR2013 D9F 13100 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 365000.0 Tarif :

Itinéraire de Grande Randonnée de Pays de 365 km dans les Bouches-du-Rhône. Spécialement créé à l’occasion de MP2013 Capitale européenne de la culture, le GR2013 traverse 39 communes d’Aubagne à Miramas en passant par Marseille et Aix.

English :

A 365 km long Grande Randonnée de Pays route in the Bouches-du-Rhône region. Specially created for MP2013, the European Capital of Culture, the GR2013 crosses 39 communes from Aubagne to Miramas, via Marseille and Aix.

Deutsch :

365 km langer Fernwanderweg durch das Land in den Bouches-du-Rhône. Der GR2013 wurde speziell anlässlich der MP2013 Europäische Kulturhauptstadt geschaffen und führt durch 39 Gemeinden von Aubagne über Marseille und Aix bis Miramas.

Italiano :

Itinerario della Grande Randonnée de Pays di 365 km nelle Bouches-du-Rhône. Creato appositamente per la Capitale europea della cultura MP2013, il GR2013 attraversa 39 comuni da Aubagne a Miramas passando per Marsiglia e Aix.

Español :

Un recorrido de 365 km de la Grande Randonnée de Pays en la región de Bouches-du-Rhône. Creado especialmente para MP2013, Capital Europea de la Cultura, el GR2013 atraviesa 39 municipios desde Aubagne hasta Miramas, pasando por Marsella y Aix.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-27 par Provence Tourisme