GR365 ETAPE 5 MAYENNE ANDOUILLÉ Mayenne Mayenne

GR365 ETAPE 5 MAYENNE ANDOUILLÉ

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR365 ETAPE 5 MAYENNE ANDOUILLÉ 53100 Mayenne Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 25900.0

En entrée et sortie de Mayenne, voie verte sablée et chemin de halage. Mayenne est une ville mazarine aux beaux hôtels particuliers. Musée dans une rare résidence carolingienne, site d’intérêt national.

http://hautemayenne-tourisme.com./ +33 2 43 53 18 18

English :

At the entrance and exit of Mayenne, sanded greenway and towpath. Mayenne is a mazarine city with beautiful private mansions. Museum in a rare Carolingian residence, site of national interest.

Deutsch :

In der Ein- und Ausfahrt von Mayenne, sandgestrahlter grüner Weg und Treidelpfad. Mayenne ist eine Mazarine-Stadt mit schönen Stadthäusern. Museum in einer seltenen karolingischen Residenz, Stätte von nationalem Interesse.

Italiano :

All’entrata e all’uscita di Mayenne, una strada verde sabbiosa e un’alzaia. Mayenne è una città mazziniana con belle case cittadine. Museo in una rara residenza carolingia, sito di interesse nazionale.

Español :

En la entrada y salida de Mayenne, una vía verde de arena y un camino de sirga. Mayenne es una ciudad mazarina con hermosas casas urbanas. Museo en una rara residencia carolingia, lugar de interés nacional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-18 par eSPRIT Pays de la Loire