Grand tour du Lac du Bourdon Saint-Fargeau Yonne

Grand tour du Lac du Bourdon Lac du Bourdon 89170 Saint-Fargeau Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11690.0

Découverte du lac, de ses étangs et ruisseaux d’alimentation. Passages en sous-bois par des chemins sableux ou de petites routes. Très belle vue de part et d’autre de la digue du lac. Ce réservoir est le premier en amont d’une longue série qui alimente le Canal de Briare.

English :

Discovery of the lake, its ponds and feeding streams. Passages in undergrowth by sandy paths or small roads. Very nice view on both sides of the lake dam. This reservoir is the first upstream of a long series that feeds the Briare Canal.

Deutsch :

Entdeckung des Sees, seiner Teiche und der zufließenden Bäche. Passagen im Unterholz auf Sandwegen oder kleinen Straßen. Sehr schöne Aussicht auf beiden Seiten des Seedamms. Dieser Stausee ist der erste stromaufwärts gelegene von einer langen Reihe, die den Canal de Briare speisen.

Italiano :

Scoperta del lago, dei suoi stagni e dei suoi ruscelli di alimentazione. Passaggio nel sottobosco su sentieri sabbiosi o piccole strade. Vista molto bella su entrambi i lati della diga del lago. Questo bacino è il primo a monte di una lunga serie che alimenta il Canale di Briare.

Español :

Descubrimiento del lago, sus estanques y arroyos de alimentación. Paso a través de la maleza por senderos arenosos o pequeños caminos. Vista muy bonita a ambos lados de la presa del lago. Este embalse es el primero aguas arriba de una larga serie que alimenta el canal de Briare.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data