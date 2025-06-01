GTMC La Grande Traversée du Massif Central en VTT Avallon Yonne

Durée : Distance : 444000.0

Au long de votre périple vous découvrirez des lacs, des châteaux, l’abbaye de la Pierre qui Vire, le Mont Beuvray et la cité gallo-romaine d’Autun.

English :

Along the way, you’ll discover lakes, castles, the Pierre qui Vire abbey, Mont Beuvray and the Gallo-Roman city of Autun.

Deutsch :

Auf Ihrer Reise werden Sie Seen, Schlösser, die Abtei Pierre qui Vire, den Mont Beuvray und die gallo-römische Stadt Autun entdecken.

Italiano :

Lungo il percorso, scoprirete laghi, castelli, l’abbazia di Pierre qui Vire, Mont Beuvray e la città gallo-romana di Autun.

Español :

Por el camino, descubrirá lagos, castillos, la abadía de Pierre qui Vire, el Monte Beuvray y la ciudad galo-romana de Autun.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data