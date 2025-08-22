Gués et patrimoine de Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Yonne

Gués et patrimoine de Tannerre-en-Puisaye A pieds Difficulté moyenne

Gués et patrimoine de Tannerre-en-Puisaye 22, rue Saint-Blaise 89350 Tannerre-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12620.0 Tarif :

Randonnée balisée N°75. Le Ferrier de Tannerre se découvre sous les ombrages de cette forêt exploitée pour son minerai de fer à l’époque gallo-romaine

Difficulté moyenne

English :

Signposted walk N°75. Le Ferrier de Tannerre can be discovered under the shade of this forest, exploited for its iron ore in Gallo-Roman times

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 75. Der Ferrier de Tannerre lässt sich unter den Schatten dieses Waldes entdecken, der in der gallo-römischen Zeit wegen seines Eisenerzes ausgebeutet wurde

Italiano :

Passeggiata segnalata N°75. Il Ferrier de Tannerre si scopre all’ombra di questa foresta, che in epoca gallo-romana veniva sfruttata per l’estrazione del minerale di ferro

Español :

Paseo señalizado n°75. El Ferrier de Tannerre se puede descubrir a la sombra de este bosque, que fue explotado en busca de mineral de hierro en la época galo-romana

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data