Itinéraire de vélo électrique Uriage Chamrousse (montée côté Luitel) Chamrousse Isère

Itinéraire de vélo électrique Uriage Chamrousse (montée côté Luitel)

Découvrez la montée sportive de Chamrousse en version loisir grâce au vélo à assistance électrique. Montée par le Luitel (route départementale 111 côté droit au niveau du rond-point du golf).

https://www.chamrousse.com/cyclotourisme-velo-route.html +33 4 76 89 92 65

English : Electric bike route: Uriage Chamrousse (Luitel road side)

Discover the sporty ascent of Chamrousse in a leisurely version thanks to the electrically assisted bike. Climb by the Luitel (road n°111 on the right side at the golf roundabout).

Deutsch : E-Bike-Route: Uriage Chamrousse (Aufstieg auf der Luitel-Seite)

Entdecken Sie den sportlichen Aufstieg von Chamrousse in einer Freizeitversion dank des Fahrrads mit elektrischer Unterstützung. Aufstieg über den Luitel (Departementsstraße 111 auf der rechten Seite am Kreisverkehr des Golfplatzes).

Italiano :

Scoprite la salita sportiva di Chamrousse in versione ludica grazie alla bicicletta a pedalata assistita. Salite sul Luitel (strada dipartimentale 111 sul lato destro alla rotonda del golf).

Español :

Descubra el ascenso deportivo de Chamrousse en versión tranquila gracias a la bicicleta con asistencia eléctrica. Suba al Luitel (carretera departamental 111 a la derecha en la rotonda del golf).

