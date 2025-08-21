Sentier pédagogique Chamrousse Isère

Sentier pédagogique

Sentier pédagogique 112 rue du tétras lyre 38410 Chamrousse Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de la Maison du Patrimoine et de l’Environnement à Chamrousse, aux portes des grandes zones naturelles de Belledonne, vous pourrez marcher le long d’un itinéraire pédagogique et découvrir sa faune et sa flore.

+33 4 76 89 96 05

English : Educational path

From the heritage and environment centre of Chamrousse, in the Belledonne mountains, you can walk around a educational path.

Deutsch : Lehrpfad

Ausgehend vom Maison du Patrimoine et de l’Environnement in Chamrousse, am Tor zu den großen Naturgebieten der Belledonne, können Sie auf einem pädagogischen Weg wandern und seine Fauna und Flora entdecken.

Italiano :

Partendo dalla Maison du Patrimoine et de l’Environnement di Chamrousse, alle porte delle grandi aree naturali di Belledonne, si può percorrere un itinerario didattico alla scoperta della fauna e della flora.

Español :

Partiendo de la Maison du Patrimoine et de l’Environnement de Chamrousse, en la puerta de los grandes espacios naturales de Belledonne, podrá recorrer un itinerario didáctico y descubrir su fauna y su flora.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme