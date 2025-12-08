Itinéraire découverte à vélo n°3 Sport Châteaumeillant Cher

Itinéraire découverte à vélo n°3 Sport En VTC

Itinéraire découverte à vélo n°3 Sport 69 Rue de la Libération 18370 Châteaumeillant Cher Centre-Val de Loire

Durée : 200 Distance : 38000.0 Tarif :

Ce parcours vélo de 38 km au départ de Châteaumeillant est idéal pour les amateurs de défis.

+33 2 48 61 39 89

English :

This 38km cycling route from Châteaumeillant is ideal for those who enjoy a challenge.

Deutsch :

Diese 38 km lange Radstrecke, die in Châteaumeillant beginnt, ist ideal für alle, die Herausforderungen suchen.

Italiano :

Questo percorso ciclabile di 38 km da Châteaumeillant è ideale per chi è alla ricerca di una sfida.

Español :

Esta ruta ciclista de 38 km desde Châteaumeillant es ideal para los que buscan un reto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire