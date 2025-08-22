Itinéraire pédestre Moulin-Vieux Le Belvédère

Itinéraire pédestre Moulin-Vieux Le Belvédère 636 route de La Mure 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Parcours familial sur les chemins ancestraux, à la découverte des particularités et richesses de nos hameaux. En fonction des dérobades empruntées la durée est de 1h à 3h30.

http://roizonnertp.weebly.com/ +33 4 76 56 24 72

English :

A family trail along ancestral paths, discovering the particularities and treasures of our hamlets. Depending on the routes taken, the tour lasts from 1 to 3.5 hours.

Deutsch :

Familienrundgang auf althergebrachten Wegen, um die Besonderheiten und Reichtümer unserer Weiler zu entdecken. Je nachdem, welche Abzweigungen Sie nehmen, beträgt die Dauer zwischen 1 und 3,5 Stunden.

Italiano :

Un percorso per famiglie lungo sentieri ancestrali, alla scoperta delle particolarità e dei tesori dei nostri borghi. A seconda dei percorsi effettuati, il tour dura da 1 a 3 ore e mezza.

Español :

Un recorrido familiar por caminos ancestrales, descubriendo las particularidades y tesoros de nuestras aldeas. Dependiendo de los recorridos, la duración es de 1 a 3 horas y media.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme