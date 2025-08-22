Itinéraire pédestre Moulin-Vieux « Le Belvédère » La Morte Isère
Itinéraire pédestre Moulin-Vieux Le Belvédère
Itinéraire pédestre Moulin-Vieux Le Belvédère 636 route de La Mure 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Parcours familial sur les chemins ancestraux, à la découverte des particularités et richesses de nos hameaux. En fonction des dérobades empruntées la durée est de 1h à 3h30.
http://roizonnertp.weebly.com/ +33 4 76 56 24 72
English :
A family trail along ancestral paths, discovering the particularities and treasures of our hamlets. Depending on the routes taken, the tour lasts from 1 to 3.5 hours.
Deutsch :
Familienrundgang auf althergebrachten Wegen, um die Besonderheiten und Reichtümer unserer Weiler zu entdecken. Je nachdem, welche Abzweigungen Sie nehmen, beträgt die Dauer zwischen 1 und 3,5 Stunden.
Italiano :
Un percorso per famiglie lungo sentieri ancestrali, alla scoperta delle particolarità e dei tesori dei nostri borghi. A seconda dei percorsi effettuati, il tour dura da 1 a 3 ore e mezza.
Español :
Un recorrido familiar por caminos ancestrales, descubriendo las particularidades y tesoros de nuestras aldeas. Dependiendo de los recorridos, la duración es de 1 a 3 horas y media.
