Rando famille l’arboretum-Itinéraire pédestre La Morte Isère

636 route de La Mure 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours forestier vous fera découvrir les principales essences d’arbres qui font la beauté des forêts de nos montagnes. Sur le même parcours, l’itinéraire des animaux de montagnes est une autre possibilité ludique pour marcher avec les enfants.

https://www.matheysine-tourisme.com/fr/alpedugrandserre/ +33 4 76 56 24 72

English : Arboretum Family hike

On this route through the forest You will discover the main species of trees that embellish the forests of our mountains.

Deutsch : Arboretum Familie Wanderung

Auf diesem Waldweg lernen Sie die wichtigsten Baumarten kennen, die die Schönheit der Wälder in unseren Bergen ausmachen. Auf demselben Weg ist die Route der Bergtiere eine weitere spielerische Möglichkeit, mit Kindern zu wandern.

Italiano :

Questo percorso nei boschi vi fara scoprire le principali essenze degli alberi che fanno le bellezzza delle foreste della montagna.

Español : Rando famille l’arboretum

Esta pista forestal le permitirá descubrir las principales especies arbóreas que conforman la belleza de nuestros bosques de montaña. En la misma ruta, la ruta de los animales de montaña es otra posibilidad divertida para pasear con niños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme