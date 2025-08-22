Randonnée Famille A la rencontre des Marmottes La Morte Isère

Randonnée pédestre en famille A la rencontre des Marmottes

Partez pour une balade facile et pleine de charme, à la rencontre des marmottes dans un superbe décor de montagne, accessible à pied ou en télésiège ! Ce chemin vous permettra de découvrir les alpages de montagne et la vue sur la vallée.

English : Meet the Marmots Family Walk

Set off on an easy and charming walk to meet the marmots in a stunning mountain setting, accessible on foot or by chairlift! This trail will allow you to discover the mountain pastures and enjoy the view over the valley.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf einen leichten und charmanten Spaziergang, um Murmeltiere in einer wunderschönen Bergkulisse zu treffen, die Sie zu Fuß oder mit dem Sessellift erreichen können! Auf diesem Weg können Sie die Bergwiesen und die Aussicht auf das Tal entdecken.

Italiano :

Partite per una passeggiata facile e affascinante per incontrare le marmotte in uno splendido scenario di montagna, accessibile a piedi o in seggiovia! Questo percorso vi porterà attraverso i pascoli di montagna e la vista sulla valle.

Español :

Emprenda un paseo fácil y encantador para conocer a las marmotas en un magnífico entorno de montaña, accesible a pie o en telesilla Este sendero le llevará a través de los pastos de montaña y las vistas sobre el valle.

