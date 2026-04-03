Le chemin du Pay Parcours VAE rouge La Morte Isère

Le chemin du Pay Parcours VAE rouge

Le chemin du Pay Parcours VAE rouge 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours long et varié, pour les sportifs ! La variante jusqu’à Vaunoire (point n°7) est idéale pour une pause goûter ou pique nique (2,5km et 50m D+ supplémentaires). Prudence dans les descentes maitrisez toujours votre vitesse !

https://www.matheysine-tourisme.com/fr/alpedugrandserre/ +33 4 76 56 24 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le chemin du Pray VAE red course

A long and varied course, for athletes! The variant up to Vaunoire (point n ° 7) is ideal for a snack or picnic break (2.5km and an additional 50m D +). Be careful on descents: always control your speed!

Deutsch :

Eine lange und abwechslungsreiche Strecke für Sportler! Die Variante bis Vaunoire (Punkt Nr. 7) ist ideal für eine Snack- oder Picknickpause (2,5 km und 50 m Höhenunterschied zusätzlich). Vorsicht bei den Abfahrten: Beherrschen Sie immer Ihre Geschwindigkeit!

Italiano :

Un percorso lungo e vario per gli amanti dello sport! Il percorso alternativo verso Vaunoire (punto n. 7) è ideale per una pausa merenda o un picnic (2,5 km e 50 m D+ in più). Fate attenzione nei tratti in discesa: controllate sempre la velocità!

Español :

¡Un recorrido largo y variado para los amantes del deporte! La ruta alternativa a Vaunoire (punto nº 7) es ideal para una pausa para merendar o hacer un picnic (2,5 km y 50 m D+ adicionales). Atención a las bajadas: ¡controle siempre la velocidad!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme