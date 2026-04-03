Le tour des Souillets Parcours VAE vert La Morte Isère
Le tour des Souillets Parcours VAE vert La Morte Isère vendredi 1 mai 2026.
Le tour des Souillets Parcours VAE vert
Le tour des Souillets Parcours VAE vert 636 Route de La Mure 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un parcours très roulant, qui alterne chemins de terre et routes goudronnées, entre forêts et prairies. Profitez d’une vue magnifique sur Grenoble et le Vercors au hameau du Désert. Une table de pique-nique y est installée pour une pause goûter !
https://www.matheysine-tourisme.com/fr/alpedugrandserre/ +33 4 76 56 24 72
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English : Le tour des Souillet VAE green course
A very rolling course, which alternates dirt tracks and paved roads, between forests and meadows. Enjoy a magnificent view over Grenoble and the Vercors in the hamlet of the Desert. A picnic table is installed there for a snack break!
Deutsch :
Eine sehr rollende Strecke, auf der sich Feldwege und asphaltierte Straßen abwechseln, zwischen Wäldern und Wiesen. Genießen Sie im Weiler Le Désert einen herrlichen Blick auf Grenoble und das Vercors-Gebirge. Dort ist ein Picknicktisch für eine Snackpause aufgestellt!
Italiano :
Un percorso molto veloce, che alterna sterrati e strade asfaltate, tra boschi e prati. Dalla frazione di Désert si gode di una magnifica vista su Grenoble e sul Vercors. C’è anche un tavolo da picnic per una pausa merenda!
Español :
Un recorrido muy rápido, alternando pistas de tierra y carreteras asfaltadas, entre bosques y prados. Disfrute de una magnífica vista de Grenoble y del Vercors desde la aldea de Désert. También hay una mesa de picnic para tomar un tentempié
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme
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