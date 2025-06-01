Le Villard « Les vieux ponts » La Morte Isère
Le Villard « Les vieux ponts » La Morte Isère vendredi 1 août 2025.
Le Villard « Les vieux ponts »
Le Villard « Les vieux ponts » 636 route de La Mure 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Une agréable promenade familiale, pour partir à la recherche des ponts d’antan !
http://roizonnertp.weebly.com/ +33 4 76 56 24 72
English :
A pleasant family stroll in search of the bridges of yesteryear!
Deutsch :
Ein angenehmer Familienspaziergang, um sich auf die Suche nach den Brücken von früher zu begeben!
Italiano :
Una divertente passeggiata in famiglia alla scoperta dei ponti di un tempo!
Español :
Un divertido paseo en familia para descubrir los puentes de antaño
