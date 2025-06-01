Le Villard « Les vieux ponts » La Morte Isère

Le Villard « Les vieux ponts » La Morte Isère vendredi 1 août 2025.

Le Villard « Les vieux ponts »

Le Villard « Les vieux ponts » 636 route de La Mure 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une agréable promenade familiale, pour partir à la recherche des ponts d’antan !

http://roizonnertp.weebly.com/   +33 4 76 56 24 72

English :

A pleasant family stroll in search of the bridges of yesteryear!

Deutsch :

Ein angenehmer Familienspaziergang, um sich auf die Suche nach den Brücken von früher zu begeben!

Italiano :

Una divertente passeggiata in famiglia alla scoperta dei ponti di un tempo!

Español :

Un divertido paseo en familia para descubrir los puentes de antaño

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme