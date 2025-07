Randonnée famille circuit station La Morte Isère

991 Rte du Désert 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Envie de prendre un peu de hauteur au-dessus de la station de l’Alpe du Grand Serre ? De parcourir des sentiers à travers forêts et alpages matheysins ? De respirer un grand bol d’air pur en pleine nature, en famille ? Cette balade est faite pour vous !

English : Family hike loop around the station

Looking to gain some altitude above the Alpe du Grand Serre resort? Want to explore trails through Matheysin forests and alpine meadows? Breathe in fresh mountain air with the whole family? This walk is made for you!

Deutsch :

Haben Sie Lust, über der Station Alpe du Grand Serre ein wenig Höhe zu gewinnen? Auf Pfaden durch die Wälder und Almen des Matheysins zu wandern? Möchten Sie mit Ihrer Familie inmitten der Natur frische Luft atmen? Dann ist diese Wanderung genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Avete voglia di volare sopra la stazione dell’Alpe du Grand Serre? Fare una passeggiata tra i boschi e gli alpeggi della regione di Matheys? Volete respirare una boccata d’aria fresca in mezzo alla natura con la vostra famiglia? Allora questa è la passeggiata che fa per voi!

Español :

¿Le apetece surcar los cielos de la estación de Alpe du Grand Serre? ¿Dar un paseo por los bosques y pastos de montaña de la región de Matheys? ¿Le apetece respirar aire puro en plena naturaleza con su familia? Entonces, ¡éste es su paseo!

