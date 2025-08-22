Jeu de Piste Paris Région Aventures à Orsay

Jeu de Piste Paris Région Aventures à Orsay 71 rue de Paris 91400 Orsay Essonne Île-de-France

Grâce à une application mobile gratuite, découvre Orsay. A l’aide d’un smartphone réponds aux 7 missions qui te seront confiées pendant l’aventure. D’une durée de 1h30, c’est l’occasion de découvrir Orsay sans s’en rendre compte!

https://www.visitparisregion.com/fr/en-pratique/visites-culturelles-loisirs/paris-region-aventures

English :

Discover Orsay with a free mobile application. Use your smartphone to complete the 7 missions assigned to you during the adventure. Lasting 1h30, it’s a chance to discover Orsay without even realizing it!

Deutsch :

Entdecke Orsay mithilfe einer kostenlosen mobilen App. Beantworte mithilfe eines Smartphones die 7 Aufgaben, die dir während des Abenteuers gestellt werden. Das Spiel dauert 1,5 Stunden und bietet dir die Möglichkeit, Orsay zu entdecken, ohne es zu merken!

Italiano :

Scoprite Orsay con un’applicazione mobile gratuita. Utilizzate il vostro smartphone per completare le 7 missioni che vi verranno assegnate durante l’avventura. Della durata di 1 ora, è un’occasione per scoprire Orsay senza rendersene conto!

Español :

Descubra Orsay con una aplicación móvil gratuita. Utilice su smartphone para completar las 7 misiones que se le asignarán durante la aventura. Con una duración de hora y media, ¡es la oportunidad de descubrir Orsay sin darse cuenta!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme