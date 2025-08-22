Journée éco-active Besançon Doubs
Une journée active, avec visite à vélo, découverte de grotte puis rand’eau Kayak
https://www.besancon-tourisme.com/fr/je-reserve/sports-loisirs/?re-product-id=251768
English :
An active day, with bike tours, cave exploration and water kayaking
Deutsch :
Ein aktiver Tag mit Fahrradtouren, Höhlenentdeckung und Wasserwanderungen Kajakfahren
Italiano :
Una giornata attiva, con tour in bicicletta, esplorazione di grotte e kayak
Español :
Un día activo, con excursiones en bicicleta, exploración de cuevas y kayak
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data