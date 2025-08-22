Journée éco-active Besançon Doubs

Une journée active, avec visite à vélo, découverte de grotte puis rand’eau Kayak
https://www.besancon-tourisme.com/fr/je-reserve/sports-loisirs/?re-product-id=251768  

English :

An active day, with bike tours, cave exploration and water kayaking

Deutsch :

Ein aktiver Tag mit Fahrradtouren, Höhlenentdeckung und Wasserwanderungen Kajakfahren

Italiano :

Una giornata attiva, con tour in bicicletta, esplorazione di grotte e kayak

Español :

Un día activo, con excursiones en bicicleta, exploración de cuevas y kayak

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data