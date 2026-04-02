Kids’AE Parcours VAE vert La Morte Isère

Kids’AE Parcours VAE vert

Kids’AE Parcours VAE vert 636 Route de La Mure 38350 La Morte Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une petite boucle de vélo à assistance électrique assez joueuse. Elle est parfaite pour une première approche du VAE et la découverte de la station et ses lieux emblématiques. N’hésitez pas à faire une pause à la Cascade, l’aire de jeux ou au plan d’eau !

https://www.matheysine-tourisme.com/fr/alpedugrandserre/ +33 4 76 56 24 72

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English : Kids’AE Green VAE course

A small loop of a fairly playful electric-assisted bicycle. It is perfect for a first approach of the VAE and the discovery of the station and its emblematic places. Do not hesitate to take a break at the Cascade, the playground or the lake!

Deutsch :

Eine kleine Runde mit dem Pedelec, die ziemlich verspielt ist. Sie ist perfekt für eine erste Annäherung an das E-Bike und die Entdeckung des Ortes und seiner symbolträchtigen Orte. Zögern Sie nicht, am Wasserfall, am Spielplatz oder am Wasserspiegel eine Pause einzulegen!

Italiano :

Un piccolo tour giocoso su una bicicletta a pedalata assistita. È il modo perfetto per prendere confidenza con una EAB per la prima volta e scoprire il resort e i suoi luoghi iconici. Non esitate a fare una pausa alla Cascade, al parco giochi o al lago!

Español :

Un pequeño bucle lúdico en una bicicleta con asistencia eléctrica. Es la manera perfecta de familiarizarse por primera vez con una EAB y descubrir la estación y sus lugares emblemáticos. No dude en hacer una pausa en la Cascada, el parque infantil o el lago

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme