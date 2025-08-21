L’ Aiguille du Pressoir Figeac Lot

L’ Aiguille du Pressoir

L’ Aiguille du Pressoir 46100 Figeac Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Petite randonnée sur une portion d’un chemin de St-Jacques de Compostelle, la Via Podiensis

English :

Short hike on a section of the Via Podiensis, a pilgrimage route to Santiago de Compostela

Deutsch :

Kleine Wanderung auf einem Teilstück des Jakobswegs Via Podiensis

Italiano :

Una breve passeggiata lungo un tratto della Via Podiensis, il percorso di pellegrinaggio verso Santiago de Compostela

Español :

Un corto paseo por un tramo de la Vía Podiensis, la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot