L’ Aiguille du Pressoir Figeac Lot
L’ Aiguille du Pressoir Figeac Lot vendredi 1 mai 2026.
L’ Aiguille du Pressoir
L’ Aiguille du Pressoir 46100 Figeac Lot Occitanie
Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :
Petite randonnée sur une portion d’un chemin de St-Jacques de Compostelle, la Via Podiensis
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Short hike on a section of the Via Podiensis, a pilgrimage route to Santiago de Compostela
Deutsch :
Kleine Wanderung auf einem Teilstück des Jakobswegs Via Podiensis
Italiano :
Una breve passeggiata lungo un tratto della Via Podiensis, il percorso di pellegrinaggio verso Santiago de Compostela
Español :
Un corto paseo por un tramo de la Vía Podiensis, la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot