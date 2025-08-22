La Balade de Nestor à Lormes Lormes Nièvre

La Balade de Nestor à Lormes A pieds Facile

La Balade de Nestor à Lormes 2 Rue des Campeurs 58140 Lormes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Ce circuit au départ de l’Etang du Goulot à Lormes permet de se balader en famille accompagné de notre animal de compagnie. Partez sur les chemins, parcourez une partie de forêt, traversez un petit ruisseau et respirez le Bien Etre du Morvan.

This circuit from the Etang du Goulot in Lormes allows you to walk with your family and your pet. Go on the paths, go through a part of the forest, cross a small stream and breathe the well-being of the Morvan.

Auf diesem Rundweg, der am Etang du Goulot in Lormes beginnt, können Sie mit der ganzen Familie und in Begleitung unseres Haustiers spazieren gehen. Machen Sie sich auf den Weg, durchstreifen Sie ein Stück Wald, überqueren Sie einen kleinen Bach und atmen Sie das Wohlbefinden des Morvan ein.

Questo circuito, che parte dall’Etang du Goulot a Lormes, vi permette di fare una passeggiata con la vostra famiglia e il vostro animale domestico. Percorrete i sentieri, attraversate una parte della foresta, attraversate un piccolo ruscello e respirate il benessere del Morvan.

Este circuito, que parte del Etang du Goulot en Lormes, le permite pasear con su familia y su mascota. Recorra los senderos, pasee por una parte del bosque, cruce un pequeño arroyo y respire el bienestar del Morvan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data