La balade du Bourg (Circuit n°1) Le Bourg-d’Oisans Isère

La balade du Bourg (Circuit n°1)

La balade du Bourg (Circuit n°1) 38520 Le Bourg-d’Oisans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Bourg-d’Oisans, dès les premiers beaux jours, sort de l’engourdissement hivernal. Le marché regorge de produits de toute la région. Les rues s’animent

et reprennent vie.

English : A stroll through the Bourg (Circuit n°1)

As soon as the fine weather arrives, Bourg-d’Oisans emerges from its winter sleepiness. The market overflows with produce from all over the region and the

streets come back to life.

Deutsch : La balade du Bourg (Circuit n°1)

Bourg-d’Oisans erwacht mit den ersten warmen Tagen aus der Winterstarre. Der Markt ist voll mit Produkten aus der ganzen Region. Die Straßen beleben sich

und erwachen zu neuem Leben.

Italiano :

Bourg-d’Oisans, non appena arrivano le prime belle giornate, esce dal torpore invernale. Il mercato è ricco di prodotti provenienti da tutta la regione. Le strade si animano

e prendere vita.

Español : La balade du Bourg (Circuit n°1)

Bourg-d’Oisans, en cuanto llegan los primeros días de buen tiempo, sale del adormecimiento invernal. El mercado está lleno de productos de toda la región. Las calles cobran vida

y cobrar vida.

