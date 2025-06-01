La boucle des 3 gouffres Rocamadour Lot

Une balade qui se déroule entre causses et vallées pour découvrir de superbes résurgences karstiques…

Le gouffre de Cabouy n’est pas une source. Il s’agit de la résurgence de l’Ouysse, rivière issue d’un réseau de ruisseaux en surface situés bien plus à l’est, sur les terrains imperméables du Ségala et du Limargue. Parvenues sur le Causse de Gramat, ses eaux s’enfoncent dans les profondeurs.

English : La boucle des 3 gouffres

A stroll that takes place between causses and valleys to discover superb karstic resurgences?

Cabouy’s chasm is not a source. It is the resurgence of the Ouysse, a river that comes from a network of surface streams located much further east, on the impermeable terrain of the Ségala and Limargue rivers. Having reached the Causse de Gramat, its waters sink into the depths.

Deutsch :

Eine Wanderung, die sich zwischen Causses und Tälern abspielt, um wunderschöne Karstquellen zu entdecken..

Der Gouffre de Cabouy ist keine Quelle. Es handelt sich um die Quelle der Ouysse, eines Flusses, der aus einem Netz von oberirdischen Bächen hervorgegangen ist, die weiter östlich in den wasserundurchlässigen Böden des Ségala und der Limargue liegen. Nachdem er den Causse de Gramat erreicht hat, fließt sein Wasser in die Tiefe.

Italiano :

Una passeggiata che si svolge tra causses e valli alla scoperta di superbe risorgive carsiche..

L’abisso di Cabouy non è una sorgente. È la rinascita dell’Ouysse, un fiume che nasce da una rete di corsi d’acqua di superficie situati molto più a est, nei terreni impermeabili della Ségala e della Limargue. Quando raggiunge il Causse de Gramat, le sue acque si inabissano negli abissi.

Español :

Un paseo que transcurre entre cotas y valles para descubrir soberbios resurgimientos kársticos..

La sima de Cabouy no es un manantial. Es el resurgimiento del Ouysse, un río que procede de una red de arroyos superficiales situados mucho más al este, en el terreno impermeable del Ségala y la Limargue. Cuando llega al Causse de Gramat, sus aguas se hunden en las profundidades.

