La chapelle de Mazières Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain
La chapelle de Mazières Circuit raquettes Site nordique de la Praille 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit raquette en boucle de 3,3 km, départ à l’auberge de la Praille
https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57
English :
3.3 km snowshoeing loop, departure from the Auberge de la Praille
Deutsch :
3,3 km langer Schneeschuh-Rundweg, Start bei der Auberge de la Praille
Italiano :
3,3 km di percorso con le racchette da neve, partenza dall’Auberge de la Praille
Español :
Circuito de raquetas de nieve de 3,3 km, con salida desde el Auberge de la Praille
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme