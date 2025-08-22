La chapelle de Mazières Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain

La chapelle de Mazières Circuit raquettes

La chapelle de Mazières Circuit raquettes Site nordique de la Praille 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit raquette en boucle de 3,3 km, départ à l’auberge de la Praille

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

3.3 km snowshoeing loop, departure from the Auberge de la Praille

Deutsch :

3,3 km langer Schneeschuh-Rundweg, Start bei der Auberge de la Praille

Italiano :

3,3 km di percorso con le racchette da neve, partenza dall’Auberge de la Praille

Español :

Circuito de raquetas de nieve de 3,3 km, con salida desde el Auberge de la Praille

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme